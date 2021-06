Como é típico deste período do ano, na região Nordeste, vem mais chuva para Aracaju pelos próximos dias. É o que informa a previsão do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Por isso, ao receber o aviso, a Prefeitura, por intermédio da Defesa Civil de Aracaju, órgão ligado à Secretaria Municipal da Defesa Social e Cidadania (Semdec), emitiu alerta para os 51 mil números cadastrados no serviço 40199.

O alerta informa a respeito da possibilidade de chuvas moderadas para as próximas 72h e pede atenção aos moradores das áreas de risco da capital. Para tanto, as equipes da Prefeitura seguem com o monitoramento, tanto da instabilidade do tempo, como também das regiões de risco da cidade, um trabalho preventivo constante.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil do Município, major Silvio Prado, o aviso de chuva recebido aponta que a previsão é de chuva até as 12h desta quinta-feira, 24, no entanto, o órgão municipal decidiu estender esse prazo.

“A estimativa é que, até amanhã, deve chover um volume de 50 milímetros, em Aracaju, com possibilidade de vir junto a ventos fortes. No entanto, achamos por bem prolongar o período desse alerta porque, como bem conhecemos o clima da cidade, a probabilidade é que, naturalmente, essas chuvas possam se estender e, portanto, é necessário que, tanto nós, como a população, estejamos atentos a essa instabilidade, ainda que seja uma chuva que se considera moderada”, destaca o major.

A Defesa Civil pode ser acionada através do número emergencial 199, que funciona 24h, em todos os dias da semana, indica o coordenador do órgão. Além disso, a Prefeitura de Aracaju disponibiliza à população um sistema de monitoramento que proporciona visão, em tempo real, das condições climáticas nas diversas regiões da cidade através do ClimAju.

Alerta por SMS

Para realizar cadastro no serviço de alerta por SMS e receber informações oficiais do órgão, é preciso enviar um SMS para o número 40199 e inserir no campo da mensagem o CEP do local sobre o qual deseja receber as informações. O serviço é gratuito.