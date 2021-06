As companhias aéreas recuperaram o número de voos para o mês de junho, com mais pousos e decolagens no Aeroporto Internacional de Aracaju, aquecendo o setor aéreo no Estado.

Dentre as novidades, estão a recuperação de voo de Campinas-SP e a volta pontual do voo de Belo Horizonte, sinalizando uma reação do mercado aéreo para Aracaju.

Segundo o secretário de estado do Turismo, Sales Neto, em conversas com as companhias aéreas, já se percebe uma movimentação maior da procura para Aracaju no segundo semestre o que vem incentivando um aumento no número de voos para o próximos meses.

Além disso, ele destaca a iniciativa do Governo do Estado em renovar as regras de diminuição do ICMS do querosene da aviação para que as companhias aéreas sintam-se estimuladas em ampliar o número de voos.

“O governador Belivaldo Chagas está muito sensível às necessidade do setor turístico, prova disso é a renovação nesse acordo com as companhias aéreas para diminuir o ICMS do querosene da aviação e ampliar o número de voos para nosso estado”, afirmou Sales Neto.

Este movimento acontece após a suspensão de voos no mês de maio, fato que ocorreu em todo o Brasil, devido ao agravamento no número de casos de Covid-19.

Malha aérea

Para este mês de junho, a Gol Linhas Aéreas mantém a escala com dois voos diários para o aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, porém, aos sábados e domingos a companhia mantém apenas um. Já as aterrissagens e decolagens serão ampliadas a partir do dia 17 de junho para o aeroporto de Brasília (DF), que passarão a ser diárias.

A Latam Airlines Brasil além de operar com voos diariamente para Guarulhos e Brasília, adicionou mais um voo às terças e sextas para São Paulo. Já a empresa Passaredo continua com voos para Salvador, com alteração no horário aos domingos, com decolagens às 20h15min.

Em relação à companhia Azul Linhas Aéreas, as novidades são o retorno das operações com voos extras para o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte e Campinas (SP). Além de manter voos semanais, a empresa prevê o retorno, às madrugadas, para a grande cidade do interior de São Paulo, além de continuar com quatro voos diários para Recife (PE).