A Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) registrou 11 acidentes com vítimas durante a operação montada no período do feriado de Corpus Christi, na capital e na Região Metropolitana. No período, nove pessoas ficaram lesionadas e uma veio a perder a vida em fatalidade que ocorreu na manhã da sexta-feira (4), no bairro Getúlio Vargas.

Segundo a CPTran, nos acidentes registrados pela unidade vinculada à Polícia Militar, três condutores estavam com sintomas da ingestão de bebidas alcoólicas. Na operação, foram registradas 11 autuações de pessoas que estavam conduzindo seus veículos embriagadas.

Ainda conforme a CPTran, duas pessoas foram levadas à delegacia por ultrapassarem o índice de 0.34 mg/L de álcool expelido no ar – sendo uma com valor de 0.56 mg/L e a outra com 0.96 mg/L. A CPTran reforça que está à disposição da população por meio do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp – 190).