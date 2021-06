Como resultado da Operação Narco Brasil, deflagrada a nível nacional, a Polícia Militar apreendeu 56 tabletes de maconha e prendeu o condutor de um veículo na noite dessa quinta-feira (17). O entorpecente estava em um veículo que vinha da Bahia e foi interceptado no município sergipano de Indiaroba.

A operação ocorreu simultaneamente em diversos municípios sergipanos e também em outras localidades do país. A ação contou com o reforço do policiamento local com o objetivo de combate ao tráfico de drogas, crime que impacta em diversas outras investidas criminosas como os crimes contra a vida e contra o patrimônio.

Na ação policial, participaram diversas unidades da Polícia Militar. As ações de policiamento visando o enfrentamento ao tráfico de drogas continuarão em andamento em todos os municípios sergipanos. A droga apreendida e o condutor preso foram encaminhados a uma unidade policial, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.