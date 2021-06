Uma operação do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil (Denarc) localizou Márcio Silva dos Santos, 25 anos, na tarde desta terça-feira (1º), em Nossa Senhora do Socorro. Depois de troca de informações entre as Polícias Civis de Sergipe e Pernambuco, os policiais cumpriram um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Caruaru, em Pernambuco.

Os mandados de prisão foram expedidos por conta de roubos e latrocínios contra duas mulheres praticados em Caruaru. Na oportunidade, Márcio abordou as vítimas e atirou contra elas, a fim de substrair um veículo tipo HB 20.

Márcio também já cumpriu pena em penitenciárias pernambucanas por conta do envolvimento com o tráfico de drogas em Pernambuco e também pelo crime de homicídio.

Segundo o delegado André David, diretor do Denarc, o mandado de prisão foi cumprido em um apartamento na Vila Sobrado, em Nossa Senhora do Socorro. O investigado reagiu à chegada da polícia e, na troca de tiros, foi atingido, socorrido, mas veio a óbito.

No apartamento, os policiais do Denarc encontraram tabletes contendo maconha, munições e uma pistola.