O Grupamento Tático Aéreo (GTA) localizou e resgatou um casal que se perdeu durante uma trilha na Serra de Itabaiana durante o sábado (12). O casal encontra-se bem e em casa, com apenas algumas escoriações, mas a salvo.

De acordo com as informações do GTA, o acionamento ocorreu por volta das 13h. Após o recebimento da informação, a equipe alçou voo. Após 15 minutos da decolagem, que ocorreu no Aeroporto de Aracaju, o casal foi encontrado.

Eles estavam em um paredão na Serra de Itabaiana. O GTA concretizou o resgate e ambos já estão a salvo. A vítima enviou um áudio aos socorristas agradecendo o trabalho de resgate.

“Eu estou mandando esse áudio em meu nome e do nome da minha esposa por nos ter resgatado. Estamos em casa, estamos bem, só com algumas escoriações, mas o pior já passou. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês”, agradeceu Rodrigo, uma das vítimas resgatada pela equipe do GTA.

O acionamento foi feito pela major Aline, superior de serviço do Corpo de Bombeiros. A equipe de salvamento foi composta pelos tripulantes do GTA subtenente Andrade e cabo Anderson, junto aos cadetes do Corpo de Bombeiros Teodoro e Luduvice. O resgate do casal foi feito com a técnica de rapel.