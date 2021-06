A Arquidiocese de Aracaju comunica, com profundo pesar, o falecimento do padre João Batista Oliveira, na manhã desta quinta-feira (17), vitimado por uma grave infecção pulmonar decorrente da Covid-19. Ele estava hospitalizado há 26 dias, e teve o quadro de saúde agravado após sofrer um infarto. Com 69 anos de idade, completados no dia 5 de junho, o padre João Batista exercia o seu ministério como capelão da Capela Senhora Sant´Ana, no território da paróquia Santo Antônio e Almas, em Itabaiana-SE. No dia 24 de janeiro deste ano celebrou 41 anos de ordenação presbiteral.

A informação do falecimento do padre João Batista foi compartilhada pelo padre Marcos Rogério Vieira, pároco da paróquia Santo Antônio e Almas, e vigário episcopal do Vicariato São Lucas. “Durante 26 dias, ele permaneceu internado lutando pela vida, mas Deus o quis para mais perto Dele. Uma perda irreparável para nossa paróquia. Que Deus possa dar o conforto a todos os familiares, amigos e paroquianos”, disse o padre Marcos.

O arcebispo metropolitano, dom João José Costa, também expressou seu pesar pelo falecimento do padre João Batista Oliveira: “Pedimos ao Senhor nosso Deus, fonte e origem de toda a vida, que acolha com misericórdia e conceda ao querido padre João o descanso eterno e a justa recompensa por tudo o que ensinou e fez.