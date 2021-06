Aracaju vacinará, contra a Covid-19, pacientes de 38 e 39 anos, a partir da próxima terça-feira, 22. Assim como as faixas etárias divulgadas anteriormente, este público terá à disposição 25 postos de vacinação, somando as 17 Unidades Básicas de Saúde, o drive-thru do Parque da Sementeira e os sete pontos fixos. Até o momento, Aracaju possui 217.182 pessoas imunizadas com a 1ª dose, o que corresponde a 32,66% da população.

A vacinação em Aracaju ocorrerá, ao longo deste final de semana, conforme o calendário divulgado anteriormente. No sábado, 19, serão vacinados os residentes na capital que têm 43 e 44 anos. No domingo, 20, será a vez das pessoas com 41 e 42 anos. Na segunda-feira, 21, a imunização alcança as pessoas com 40 anos. Já na terça-feira, 22, a vacinação será para as pessoas com 39 anos. Na quarta-feira, 23, serão vacinados aqueles que têm 38 anos.

Locais de vacinação

Nesta etapa, o público terá à disposição 17 Unidades Básicas de Saúde: UBS Santa Terezinha (Zona de Expansão); UBS Marx de Carvalho (bairro Ponto Novo); UBS Cândida Alves (rua São João); UBS Adel Nunes (bairro América); UBS Amélia Leite (bairro Suíssa); UBS Joaldo Barbosa (bairro América); UBS Manoel de Souza Pereira (bairro Jabotiana); UBS Anália Pina (conjunto Almirante Tamandaré); UBS Roberto Paixão (bairro 17 de Março); UBS Edézio Vieira de Melo (bairro Siqueira Campos); UBS Oswaldo de Souza (bairro Getúlio Vargas); UBS Hugo Gurgel (bairro Coroa do Meio); UBS Eunice Barbosa (bairro Porto Dantas); UBS Celso Daniel (bairro Santa Maria); UBS Augusto Franco (bairro Farolândia); UBS João de Oliveira Sobral (bairro Santos Dumont) e UBS Carlos Hardman (bairro Soledade).

A primeira dose também poderá ser tomada em um dos sete pontos fixos, nos seguintes locais: Colégio CCPA (bairro Grageru); Centro Educacional Futuro Feliz (bairro 18 do Forte); Estação Cidadania (bairro Bugio); Universidade Tiradentes – UNIT (bairro Farolândia); Centro Educacional Professor José Sebastião dos Santos – CEPJSS (avenida Augusto Franco); e Faculdade Pio X (avenida Tancredo Neves), além do auditório da Escola Municipal Presidente Vargas, bairro Siqueira Campos. Assim como no drive-thru do Parque da Sementeira, para receber a imunização na Emef Presidente Vargas, é necessário realizar cadastro no site “VacinAju” e aguardar liberação do código autorizativo.

Nesta etapa, a Prefeitura de Aracaju também continuará vacinando os grupos prioritários. Da mesma forma, seguirá aplicando o reforço na população que completou o intervalo de 90 dias da 1ª dose. Essas pessoas poderão receber o imunizante em uma das 17 UBS’s ou em um dos sete pontos fixos. A 2ª dose também está sendo disponibilizada no drive-thru da Sementeira.

