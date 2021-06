O Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), deflagrou a Operação Chavinha com o objetivo de desarticular uma associação criminosa que atuava no roubo e receptação de cargas com atuação em todo o Nordeste, sobretudo nos estados de Pernambuco e Bahia. A ação, que ocorre na manhã desta quinta-feira (17) visa cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão.

Até o momento, quatro suspeitos foram presos e três entraram em confronto com as equipes policiais. De acordo com as informações policiais, os mandados de prisão e de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas cidades de Rosário do Catete (SE), Nossa Senhora das Dores (SE); Itabaiana (SE); Campo do Brito (SE); Santa Luzia (SE) e Jaboatão dos Guararapes (PE).

Um dos investigados que entrou em confronto com as equipes policiais foi identificado como José Neilton Silva Passos, apontado como um dos líderes do grupo criminoso. As investigações apontaram que ele era contumaz nas práticas de roubo, furto e receptação de cargas, além de atuação na adulteração e comercialização de caminhões roubados. Ele já havia sido preso anteriormente em outras operações policiais.

Alguns membros do grupo são extremamente violentos e praticam assaltos à mão armada. A Operação foi batizada de Chavinha em alusão ao fato da maioria das cargas serem “dadas” pelos caminhoneiros que, posteriormente, procuram à polícia para comunicar fraudulentamente que foram vítimas de assaltos mediante restrição de liberdade da vítima.