A Polícia Civil em Pedrinhas/Boquim divulgou nesta quinta-feira (24) o resultado de uma ação para desarticular autores de roubos a residências e chácaras localizadas na região do Povoado Olhos d’Água, na cidade de Boquim/SE. A Operação Olhos d’Água contou com o apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol). Três assaltantes foram presos e um outro integrante da quadrilha reagiu à chegada da polícia e morreu em confronto.

Durante as investigações, os policiais conseguiram constatar que tratava-se de uma associação criminosa composta por no mínimo quatro assaltantes que, mediante uso de armas de fogo, faziam famílias refém e subtraíam todos os objetos de valor que encontravam, inclusive veículos.

Muito violentos em suas ações, o bando era liderado por Lennon, foragido da justiça, contra quem pesava mandado de prisão pela prática do mesmo crime e que ludibriava a polícia e a Justiça há alguns anos.

O grupo

Todos naturais da cidade de Boquim, os integrantes passaram a residir no Bairro Santa Maria, em Aracaju, com o objetivo de dificultar a ação policial, mas acabaram sendo encontrados com o trabalho da Divisão de Inteligência Policial – Dipol.

Na manhã da última quarta-feira, os criminosos foram localizados no Conjunto Padre Pedro. Durante a Operação o foragido de alcunha Lennon reagiu com tiros à abordagem policial e acabou sendo ferido no revide, foi imediatamente socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Outros três integrantes da associação foram presos e diversos objetos roubados foram recuperados em poder dos criminosos. A Operação teve continuidade na cidade de Boquim e, no mesmo dia, foi preso um dos receptadores do bando. Ele estava com três aparelhos que haviam sido roubados pelos mesmos criminosos.

Com essas prisões, a Polícia Civil deve elucidar pelo menos seis assaltos cometidos na região, o que inclui as cidades de Boquim, Pedrinhas e até Riachão do Dantas. Os investigadores crêem, ainda, que após a desarticulação da quadrilha, a população do Povoado Olhos d’Água, que até então estava aterrorizada com as ações do bando, poderá retomar suas rotinas.

A Polícia Civil reforça: contribua com a segurança da sua cidade. Ligue 181 e faça a denúncia. A ligação é gratuita e o sigilo absoluto.