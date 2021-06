Policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) localizaram, na noite dessa segunda-feira (14), dois indivíduos em posse de armas de fogo e drogas no bairro Siqueira Campos. Um dos suspeitos foi identificado como Tácito Monteiro Conceição da Silva, que respondia a processos criminais no Tribunal de Justiça. A dupla é acusada de cometer assaltos na região.

Segundo relatos policiais, a guarnição realizava o patrulhamento pelas ruas da Grande Aracaju, quando recebeu uma denúncia de que indivíduos armados em uma motocicleta azul estariam cometendo assaltos no bairro Siqueira Campos. Diante das informações recebidas, iniciaram ações de busca pela região.

Os suspeitos foram avistados armados, próximos a uma vila, receberam ordem de parada, mas desobedeceram, empreenderam fuga e adentraram em uma residência.Um acompanhamento policial foi iniciado, os suspeitos começaram a efetuar disparos de arma de fogo na direção dos policiais que reagiram à injusta agressão e os alvejaram. Os suspeitos receberam os primeiros socorros e foram encaminhados ao Hospital João Alves Filho, onde receberam atendimento médico, mas não resistiram e evoluíram a óbito.

No local da ocorrência foram apreendidos um revólver calibre .38, uma espingarda calibre .12, duas trouxas de cocaína, 16 porções de cocaína, pinos vazios para acondicionamento de entorpecentes e uma balança de precisão. A motocicleta utilizada nas práticas delituosas estava com a placa adulterada pelo uso de fita isolante que alterou suas características.

O caso foi encaminhado e apresentado na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, onde todas as medidas legais foram adotadas.