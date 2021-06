Policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) efetuaram na quarta-feira (9), no Complexo Taiçoca, no município de Nossa Senhora do Socorro, as prisões de Jamerson Bispo dos Santos, 28, Marcos dos Santos Ferreira, 18, e a apreensão de um adolescente de 17 anos.

Os militares realizavam rondas ostensivas pelo município de Nossa Senhora do Socorro, quando, durante patrulhamento pela rua 24, no Complexo Taiçoca, notaram que um veículo Renault Logan, com três ocupantes, aumentou a velocidade tentando fugir. O veículo foi interceptado.

Foi realizada uma abordagem policial, os suspeitos foram identificados e, no interior do veículo, foi localizado um revólver calibre .38, com cinco munições, dois celulares e R$ 302,00.

Após a adoção de todas as medidas de segurança, o caso foi conduzido e apresentado na Central de Flagrantes.