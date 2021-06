Policiais militares da 2ª CIA/6° BPM, lotados em Boquim, prenderam em flagrante homem, pelo crime de estupro de vulnerável. Os militares foram acionados pela mãe da menina que tem apenas 13 anos, no período da tarde.

Segundo a denunciante, ela e seu companheiro haviam saído para pagar uma conta em um estabelecimento comercial no centro do município. Ele relata que havia esquecido a carteira e precisava retornar à residência para pega-la.

O padrasto consegue afastar a mãe da garota e ao mesmo tempo sabe que a menina estaria sozinha com o irmão menor.

Ao chegar a casa, o suspeito chama a vítima para sair, alegando que sua mãe estaria aguardando para comprar um aparelho celular para a menina.

De moto, ele, ao invés de leva-la ao local prometido, conduziu a garota a uma estrada de densa vegetação que daria acesso ao município circunvizinho, Riachão do Dantas. Momento em que parou o veículo, ameaçou a vítima, chegando a rasgar as roupas dela, se despindo, tentando a conjuntção carnal, porém a mesma lutou com o agressor e conseguiu fugir.

Muito abalada após aqueles momentos de terror, a menina conseguiu pedir ajuda, retornando para a sua casa, enquanto as diligências foram intensificadas.

Algumas horas depois, o infrator foi interceptado pelos policiais militares na entrada de Boquim, sendo dada imediatamente voz de prisão.

O criminoso foi conduzido à delegacia regional de Lagarto onde foram tomadas as medidas cabíveis.

A vítima, diante de tamanha exposição à violência, temendo o reencontro com seu algoz, temendo até a própria vida (afinal de contas o autor poderia querer “calar” a voz dela), conseguiu ter segundos de alegria ao saber que os Policiais Militares da 2ª CIA/6º BPM, em poucas horas, já haviam prendido o padrasto infrator.

A menor vai precisar de acompanhamento de profissionais e apoio da família para tentar retomar a vida da melhor maneira.

Com informações da 2ª CIA/6º BPM