Policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) e da Força Tática do 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM), efetuaram, no bairro Dom Luciano, em Aracaju, a prisão de cinco suspeitos de terem assaltado populares em uma igreja no Bairro Santo Antônio. Na ação policial, que ocorreu nessa quinta-feira (3), foram recuperados cinco aparelhos celulares, um relógio e correntes.

Durante ações de policiamento preventivo pelo bairro Dom Luciano, policiais militares foram avisados, pelo Centro Integrado em Operações de Segurança Pública (Ciosp), que cinco homens em um veículo Chevrolet Tracker de cor preta teriam cometido um assalto no bairro Santo Antônio e efetuado disparos de arma de fogo.

Diante da informação, os policiais realizaram ações de buscas pelas ruas da Grande Aracaju e avistaram, no bairro Dom Luciano, o automóvel com suspeitos transitando pela rua F, no bairro Dom Luciano. Foi feita uma aproximação policial e, em seguida, foi dada voz de parada que foi obedecida. Após buscas, os objetos roubados foram encontrados.

Os suspeitos foram identificados e conduzidos para a Central de Flagrantes onde todas as medidas legais foram tomadas e as vítimas puderam reaver os seus bens.