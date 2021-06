No último sábado, 19, equipes da Força Tática do 1º Batalhão de Polícia Militar (Força Tática/1º BPM) prenderam três homens por suspeita de tráfico de drogas no Bairro Farolândia, Zona Sul da capital. Drogas, um simulacro e aparelhos celulares foram apreendidos.

Os militares realizavam patrulhamento ostensivo no bairro, quando notaram dois suspeitos em uma motocicleta. Eles não obedeceram a ordem de parada, tentaram fugir pela contramão e entraram em um condomínio. Na fuga, os homens jogaram uma sacola com maconha.

As equipes perceberam que havia uma certa quantidade de maconha jogada pela janela do prédio. No apartamento, outro suspeito confessou que jogou a droga. Mais uma sacola com maconha, um simulacro e vários celulares foram apreendidos no local.

O trio e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Plantonista.