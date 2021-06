O Departamento de Narcóticos da Polícia Civil (Denarc) apreendeu no final da tarde desta segunda-feira (28) cerca de 200 quilos de maconha na abordagem a um veículo no bairro Jabutiana e em residências no bairro Aeroporto e no conjunto Orlando Dantas. As investigações da Polícia Civil apontavam para um grupo de traficantes que vinha distribuindo a droga para diversos bairros da capital e interior do estado. Três pessoas foram presas em flagrante.

Segundo o delegado André David, diretor do Denarc, os policiais civis tinham informações sobre a chegada de traficantes no estacionamento de uma grande rede de atacados, no bairro Jabutiana, em Aracaju. Os policias esperaram o momento certo e realizaram a abordagem no veículo que fazia a entrega da droga.

Os investigadores apreenderam, inicialmente, 12 quilos da droga. Depois, com base em informações da investigação e dos homens que foram abordados, seguiram para as duas residências no bairro Aeroporto e no conjunto Orlando Dantas, onde apreenderam todo o restante da droga.

Na pesagem feita já na sede do Denarc, no bairro Bugio, os policiais contabilizaram um total de quase 200 quilos do entorpecente, em tabletes que seriam distribuídos nos próximos dias. Foram presos Izidoro Gama Silva, 24 anos; Igor Angelo Santos da Silva , 23 anos; e Luís Alberto dos Reis Brito, 24.

Os três prestaram depoimento no Denarc. As investigações continuam a fim de identificar outros envolvidos com o grupo. O Denarc reforça a importância de denúncias pelo 181. A ligação é gratuita e o sigilo é absoluto.