Como resultado da Operação Desapega, que desarticulou um grupo criminoso que atuava na prática de golpes por meio do site de vendas OLX, deflagrada no dia 13 de maio, a 9ª Delegacia Metropolitana (9ª DM) fez a devolução de 18 aparelhos celulares e três televisores, além de diversos outros produtos que foram obtidos durante as investidas criminosas na internet. A entrega dos bens ocorreu na última sexta-feira (28) e a Polícia Civil reforça a importância do registro do boletim de ocorrência para a identificação das vítimas.

Uma das vítimas revelou que anunciou um celular no site de vendas e um golpista entrou em contato. “Eu coloquei na OLX para vender. O golpista falou comigo pelo WhatsApp. Eu disse que estava no trabalho e que quando chegasse levava para ele. Levei o aparelho e ele disse que tinha feito a transferência e que o dinheiro cairia em duas horas. Eu olhei e não tinha caído. Então eu vim na delegacia e fiz o boletim de ocorrência, mas não acreditava mais que seria achado”, relatou.

Outra vítima contou que anunciou uma televisão e que não acreditava mais que o bem poderia ser recuperado, mas que foi surpreendido com a boa notícia. “Decidi vender e comprar uma outra melhor. Fiz o anúncio e entraram três pessoas em contato. Conversei com um rapaz que disse que queria comprar para o filho. Ele foi lá, olhou, gostou e perguntou se podia fazer transferência. Ele me mostrou e disse que só cairia no outro dia. Entreguei a caixa, a televisão e a nota fiscal. No outro dia não tinha caído o dinheiro. Não cheguei a dar queixa pois não acreditei que poderia ser encontrado. A polícia encontrou a minha televisão. Me arrependo de não ter feito o boletim de ocorrência”, relembrou.

O delegado Gilberto Guimarães, da 9ª DM, detalhou que, com a operação, foram levantadas as possíveis vítimas e que o boletim de ocorrência é fundamental para identificá-las e realizar uma eventual devolução. “Nós fizemos a operação e nas buscas nos imóveis dos investigados encontramos diversos aparelhos eletrônicos e agora estamos fazendo o processo de devolução e restituição às vítimas. Estamos identificando as pessoas que fizeram os boletins de ocorrência e aquelas que também não o fizeram”, ressaltou.

Gilberto Guimarães reforçou que, além do boletim de ocorrência, no caso dos aparelhos celulares, as pessoas devem realizar o cadastro no Alerta Celular, para que os equipamentos possam ser restituídos mais facilmente às vítimas. “O boletim de ocorrência é uma das primeiras fontes de consulta. Além disso, temos o Alerta Celular. É preciso registrar antes que o fato aconteça, pois depois não é possível mais fazer o cadastro pois a pessoa não tem mais o aparelho em mãos. O aparelho que é apreendido numa abordagem na rua pode ser devolvido à vítima mais facilmente”, reiterou.