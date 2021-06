A Delegacia de Crimes Ambientais e Proteção Animal (Depama) localizou 12 gatos mortos no loteamento Santa Terezinha, no município de Itaporanga D’Ajuda. A morte dos animais foi comunicada à Polícia Civil por meio de denúncias no WhatsApp. A Depama investiga a possibilidade da existência de mais animais mortos em outra parte da localidade. A Polícia Civil esteve na cidade na manhã desta quarta-feira (23).

De acordo com a delegada Georlize Teles, a informação sobre a morte dos animais, que teria ocorrido há cerca de três dias, foi recebida por meio de denúncia à unidade policial. “Recebemos denúncias através do whatsapp dando conta de que em Itaporanga D’Ajuda cerca de 12 gatos tinham aparecido mortos e jogados no mato. Nos dirigimos até à cidade e constatamos a veracidade da informação”, detalhou.

A suspeita é de que os animais tenham sido envenenados, mas, em decorrência do estado de decomposição dos corpos, não será possível realizar a perícia. A Depama irá instaurar o procedimento policial e continuará as investigações. A Polícia Civil pede que informações sobre a autoria do crime contra os animais sejam repassadas no Disque-Denúncia (181) – com sigilo garantido – ou pelo WhatsApp da unidade policial, no número (79) 98819-4576.