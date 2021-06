Agentes de polícia do Departamento de Investigação a Narcóticos (Denarc), com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), prenderam Higor Mikael Martins Santos, 20. Ele estava com 100 comprimidos de droga sintética no momento da prisão, que ocorreu no final da tarde dessa terça-feira (15).

Segundo o delegado Hugo Leonardo, o investigado havia acabado de receber um pacote em sua casa, no Bairro Coroa do Meio, em Aracaju. “O pacote continha 100 comprimidos da droga sintética conhecida como ecstasy. Cada drágea seria comercializada pelo valor de R$100,00”, detalhou.

Higor foi autuado em flagrante delito pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, cuja pena varia de cinco a 15 anos de reclusão. O investigado já encontra-se à disposição da Justiça.