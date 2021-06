Policiais militares da Força Tática do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prenderam três suspeitos da prática de roubo no bairro Jabotiana, em Aracaju. A ação policial ocorreu na última segunda-feira (31).

Segundo relato policial, a guarnição efetuava o patrulhamento na localidade, quando foi informada por transeuntes de que havia ocorrido um roubo a poucos instantes. A investida teria sido praticada por três suspeitos que estavam em um táxi.

Os policiais seguiram na direção indicada pelas vítimas e conseguiram visualizar o veículo suspeito no conjunto Castelo Branco. Foi dada a ordem de parada, mas não foi obedecida. A perseguição continuou até os suspeitos jogarem a pistola utilizada no crime pela janela do veículo e, mais adiante, pararem o veículo e se entregarem.

Além de uma pistola calibre 22, foram encontrados celulares, carteiras, dinheiro e relógios roubados na ação criminosa. Logo após, os suspeitos foram reconhecidos pelas vítimas e encaminhados à delegacia para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso