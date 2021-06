Policiais da 1ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) prenderam três homens suspeitos por roubar uma loja a cavalo no município de Itaporanga D’Ajuda no último sábado (5). Eles foram identificados como Michael dos Santos, Matheus Henrique Custodio da Silva Eimerenciano e Felipe Emidio Dias dos Santos. As prisões ocorreram na noite desse domingo (6), no povoado Rio Fundo III, em Estância.

De acordo com as informações policiais, os militares receberam a informação de que os suspeitos do crime teriam sido vistos em um bar do povoado Rio Fundo III. A equipe se deslocou ao local e abordou três suspeitos. Com eles, foram encontrados perfume, brincos e um relógio, que ainda estava com a identificação da loja. Um dos envolvidos confessou a prática do crime.

Após diligências, foram localizados outros materiais provenientes do roubo da loja localizada no município de Itaporanga D’Ajuda. Os itens estavam em uma casa abandonada. Os policiais também encontraram uma arma de fogo calibre 22 e um simulacro de espingarda, que possivelmente teriam sido utilizados na investida criminosa. Os suspeitos e o material apreendido foram conduzidos à Delegacia Plantonista de Estância.