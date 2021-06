A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, atualmente em curso no Senado Federal, vai encaminhar pedidos de informações à Prefeitura de Aracaju e a outros órgãos sobre o incêndio que atingiu a ala com pacientes da Covid no Hospital Municipal Nestor Piva, na última sexta-feira, 28. Cinco pacientes que estavam no hospital morreram, quatro vítimas no dia do incêndio, e uma nesta terça-feira, já em outra unidade hospitalar.

Quem apresentou requerimento no Senado solicitando informações sobre o acidente foi o parlamentar sergipano Alessandro Vieira (Cidadania/SE), que conseguiu a aprovação da solicitação durante a sessão desta terça-feira.

“Faz-se necessária a devida apuração dos fatos e eventuais responsabilidades por ação ou omissão nesse evento trágico que vitima os sergipanos e que se relaciona com o objeto desta CPI na medida em que recursos federais foram disponibilizados e devem ser utilizados para adequada preparação dos meios e instalações hospitalares, a fim de enfrentar grande aumento da demanda causado pela pandemia”, diz o Alessandro Vieira no requerimento.

No documento aprovado pela CPI, o senador Alessandro Vieira pede informações à prefeitura de Aracaju, ao Centro Médico do Trabalhador, que administra o Hospital Nestor Piva, ao Corpo de Bombeiros, ao Instituto Médico, Legal, ao Ministério Público e à Polícia Civil de Sergipe.

Os documentos solicitados são cópia de alvarás e de licenças para construção do anexo e reforma do hospital; de laudos de inspeção; do Plano de Prevenção e Combate à Incêndio; dos autos do inquérito; e de laudos que relatem as causas das mortes das vítimas.

Com informações da Agência Senado