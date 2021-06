O WhatsApp é uma das redes sociais mais adoradas pelos brasileiros. O país tem mais de 150 milhões de usuários na plataforma. É claro que o Jornal de Sergipe não ia ficar de fora dessa. Se você quiser receber notícias do Brasil, de entretenimento, celebridades, Sergipe, esportes e comportamento, é só entrar no nosso grupo.

Para receber o link do grupo, adicione o número (79) 996305344 em sua lista de contatos e envie um “olá”. Apenas os administradores do grupo podem enviar as mensagens, dessa forma, ninguém vai ficar te perturbando com conversas, opiniões e até tretas. Notícias urgentes podem ser enviadas em qualquer horário, mas vamos evitar “flodar” o Whatsapp do usuário — afinal, já basta receber todo dia aquele “Bom dia” no grupo da família.

O Jornal de Sergipe optou por utilizar os grupos, em vez das Listas de Transmissão, pois as diretrizes de segurança do WhatsApp impedem e bloqueiam o envio em massa de mensagens. Dessa forma, o sistema identificava as notícias do Jornal de Sergipe como Spam e não eram entregues a todos que desejavam. Com os grupos, você pode sair e entrar quando quiser.

Todas as antigas listas de transmissão receberão uma mensagem com o link do Grupo do WhatsApp. Não se preocupe: não é vírus.