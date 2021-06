A Secretaria de Segurança Pública do estado de Sergipe, por meio das Polícias Civil e Militar, apresentou, nesta sexta-feira (25), os resultados da Operação Narco Brasil, com objetivo de combater crimes de tráfico de drogas. Os números são referentes às ações de enfrentamento ao tráfico de drogas no primeiro semestre de 2021.

A operação inédita no país é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi) em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do MJSP (Senad) e realizada pelas secretarias de segurança pública dos 26 estados e do Distrito Federal, por meio das polícias civis e militares.

Em Sergipe, as Polícias Civil e Militar prenderam 192 pessoas e apreenderam 108 armas de fogo, 432 munições e 600 veículos. A operação também retirou de circulação das ruas o total de 3.407 kg de drogas. A ação policial apreendeu ainda R$ 77.183. Como resultado da operação, também foram incinerados 1.258 kg de entorpecentes. A operação contou com a participação de mais de 900 servidores das forças de segurança pública de Sergipe.

Somente na quarta-feira (24), foram cumpridos, pela Polícia Civil, sete mandados de prisão, 25 mandados de busca e apreensão domiciliar e a prisão de 27 pessoas. Foram realizadas 50 abordagens, apreendidas seis armas de fogo e o valor de R$ 11.940,00. Também foram lavrados 13 Autos de Prisão em Flagrante e instaurados 12 Inquéritos Policiais. As operações ocorreram na Capital e Região Metropolitana, nos municípios de Estância, Itabaiana, Neópolis, Carmópolis e nos demais municípios do interior do estado.

A Operação Narco Brasil será finalizada nesta sexta-feira (25) com a incineração coordenada em todos os Estados das drogas apreendidas pelas polícias. Sergipe não fará incineração nesta sexta-feira porque já incinerou mais de 1,2 toneladas de drogas há cerca de 15 dias.