O Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae) emitiu nova resolução, que altera medidas de restrição e enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19). A resolução nº 23 do Ctcae será publicada no Diário Oficial do Estado, nesta segunda-feira (28). Com isso, fica autorizado o funcionamento das atividades não essenciais e especiais nesta terça-feira, 29 de junho, dia de São Pedro.