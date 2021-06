Uma bebê de apenas 22 dias morreu nessa segunda-feira, 31, enquanto dormia com a mãe. A bebê foi identificada como Layla Alice Gomes Santos. De acordo com informações apuradas pelo Fan F1, a mãe havia colocado a criança para dormir ao lado dela na cama e acabou deitando por cima da bebê, que morreu asfixiada.

O caso foi registrado no Loteamento Piabeta, no município de Nossa Senhora do Socorro. O corpo da bebê foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) para sepultamento no final da tarde de ontem.

Com informações da Fan f1