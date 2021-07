NOTA DE ESCLARECIMENTO

A defesa de algumas das vítimas do caso que envolve supostos crimes de natureza sexual contra dois pastores de Aracaju, composta pelas advogadas Dariadne Augusta, Liliane Karen e Lúcia Morgado, informa que diversamente do que vem sendo veiculado em algumas fontes midiáticas, o processo judicial criminal tramita normalmente em relação a um dos Acusados, por supostos crimes cometidos em face de vulneráveis. Em relação ao outro pastor, o pai, até o presente momento não houve qualquer manifestação do Ministério Público, que ainda faz a análise de provas.

A defesa dessas vítimas acredita nas decisões oriundas do Poder Judiciário Sergipano e do trabalho desenvolvido pelos membros do Ministério Público, especialmente em crimes dessa natureza, e considerando que o processo tramita em segredo de justiça, existe impedimento para apresentar maiores detalhes acerca do feito que se encontra sub judice.

Esses os esclarecimentos necessários.

Aracaju/SE, 14 de julho de 2021.

DARIADNE AUGUSTA

OAB/SE 13.418

LILIANE KAREN OLIVEIRA

OAB/SE 13.482

LÚCIA MORGADO

OAB/SE 9.363