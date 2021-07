Na última quinta-feira (22), pela primeira vez desde o dia 7 de fevereiro deste ano, Aracaju não registrou óbitos causados pela Covid-19. Apesar disso, Sergipe registrou seis mortes pela doença.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) associa o fato ao avanço da vacinação. Até o momento, 321.344 aracajuanos foram imunizados com, pelo menos, uma dose, o que representa 48,32% da população geral da cidade.

De acordo com a SMS, desde o início da pandemia 2.381 pessoas morreram em decorrência da Covid-19 na capital sergipana. Atualmente, 255 pessoas estão internadas com a doença nos hospitais da rede municipal, estadual e particular em Aracaju, 1.300 pessoas seguem em isolamento domiciliar e 120.375 aracajuanos estão recuperados da Covid-19.