Aracaju imunizará toda a população de 28 anos com a primeira dose da vacina contra a covid-19, a partir de sábado, 31.

Para receber a vacinação, o público priorizado poderá se dirigir aos dois drive-thrus, localizados no Parque da Sementeira e no 28º Batalhão de Caçadores, ou aos seis pontos fixos disponibilizados. Aracaju recebeu cerca de 9 mil doses para aplicação de 1ª dose e mais 20 mil doses para aplicação de 2ª dose.

Os aracajuanos de 28 anos poderão se vacinar no sábado, dia 31, no domingo, dia 1º de agosto, e na segunda-feira, dia 2. Este público poderá receber a primeira dose em seis pontos fixos, instalados nos seguintes locais: Shopping Riomar (Coroa do Meio); Aracaju Parque e Shopping (Bairro Industrial); Estação Cidadania (Bugio); Universidade Tiradentes (Farolândia); Externato São Francisco de Assis (Suíssa) e Uninassau (avenida Augusto Franco). É necessário apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência de Aracaju no nome da pessoa.

Também será possível se dirigir a um dos drive-thrus, localizados no Parque Governador Augusto Franco (Sementeira) e no 28º Batalhão de Caçadores. Para estes locais, é preciso se cadastrar no portal ‘VacinAju’ e aguardar liberação do código autorizativo.

Nesta etapa, a Prefeitura também seguirá vacinando grávidas e puérperas, acima de 18 anos, sem comorbidades, exclusivamente no auditório da Escola Municipal Presidente Vargas (bairro Siqueira Campos). Elas deverão apresentar documento de identificação, comprovante de residência da capital e um documento que comprove a gravidez ou o puerpério.

Antecipação D2



Além disso, na capital sergipana haverá antecipação da D2 da Astrazeneca para quem foi vacinado com a D1 de 8 a 12 de maio. Estas pessoas poderão receber o reforço no drive-thru da Sementeira e nas Unidades Básicas de Saúde Manoel Souza, Roberto Paixão, Marx de Carvalho, Augusto Franco, Edézio Vieira e Eunice Barbosa, de 2 a 6 de agosto.

Também será antecipada a aplicação da segunda dose da Pfizer para quem tomou a primeira de 4 a 11 de maio. Para este público, o reforço do imunizante será disponibilizado no posto itinerante do Parque da Sementeira, de sábado, 31, até sexta-feira, dia 6.

AAn