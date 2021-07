O cantor Tuti Fred, 76 anos de idade, foi assassinado dentro de sua residência, no conjunto residencial Orlando Dantas, zona sul de Aracaju. As primeiras informações dão conta que o crime deve ter ocorrido na última sexta-feira (16), mas o corpo com perfurações a faca só foi encontrado nesta segunda-feira (19). Os vizinhos notaram a ausência de Tuti Fred e comunicaram aos filhos, que o encontraram morto na cozinha da casa.

Imagens de câmeras de segurança da rua aumentam as suspeitas de que os ocupantes de um carro, que estacionou na porta de Tuti Fred na última sexta-feira, podem ter praticado o crime para roubar. O veículo, de modelo Prisma, foi roubado na quinta-feira (15). As imagens mostram os suspeitos colocando no automóvel um aparelho de TV que pertencia à vítima. O celular de Tuti também despareceu

O nome verdadeiro de Tuti Fred era Givaldo Lima dos Santos. Servidor público estadual, ele atuava como cantor há muitos anos. No passado, se inspirava no cantor Nelson Ned, que morreu em 2014. O compositor e cantor de música sertaneja Sérgio Reis era muito amigo de Tud Fred e costumava vir a Aracaju para visita-lo no Conjunto Residencial Santa Tereza, onde a vítima morou muitos anos antes de se mudar para o Conjunto Orlando Dantas.

Destaque Noticias