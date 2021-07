O Departamento de Narcóticos da Polícia Civil (Denarc) apreendeu, na tarde desta quarta-feira (14), cocaína, crack, prensas e insumos para misturar a droga. O trabalho contou com a participação e apoio do 7º Batalhão da Polícia Militar e do setor de entorpecentes de Lagarto.

Na operação, foi preso José Anderson Rollemberg Santana, 37 anos, que foi flagrado com a droga e acessórios usados para produzir a cocaína no bairro José Conrado de Araújo.

Segundo delegado André David, as investigações vinham sendo realizadas e ganharam força há uma semana, após denúncias importantes sobre a movimentação da droga e atuação de José Anderson sobre a distribuição de cocaína e crack na capital e interior do estado.

Com o investigado, os policiais encontraram inicialmente uma quantidade de maconha. A maior parte da droga estava em um imóvel no bairro José Conrado de Araújo. Quando os investigadores chegaram no local, aprenderam a cocaína, crack e os insumos para misturar a cocaína e prensas.