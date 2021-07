Mau cheiro em casa e sem escoamento de água? Pode ser entupimento de esgoto. O

problema acontece por vários motivos e pode causar o mal funcionamento do sistema

e até uma obstrução total.

O entupimento de esgoto é um dos atendimentos mais corriqueiros de

desentupidoras, causando transtornos para a família e sendo um risco à saúde. Mas

apesar do problema ser complexo, a prevenção é possível e com medidas bem simples,

que evitam uma intervenção e gastos com o serviço de desentupimento.

Confira agora algumas dicas de como evitar entupimento de esgoto em sua casa e

quando você deve solicitar uma desentupidora em seu bairro para se livrar desse

problema de uma vez.

Por que entupimentos de esgoto acontecem

Descarte de lixo no esgoto, alagamentos e óleo de cozinha usado, são os grandes

causadores de entupimentos de esgoto. O sistema de esgoto brasileiro foi

desenvolvido para o descarte fisiológico e qualquer outro tipo de detrito ou dejeto,

pode ser fatal para obstruir todo seu funcionamento.

Além da obstrução, qualquer tipo de lixo que é descartado nas tubulações de esgoto,

também causam desequilíbrio ambiental, contaminando a água e favorecendo a

poluição. Para acabar com isso, dê uma olhada nas próximas dicas de como evitar

entupimentos de esgoto.

1. Não jogue papel higiênico no vaso sanitário

No banheiro, muitas pessoas têm o costume de descartar o papel higiênico no vaso

sanitário, porém além de não ser higiênico e contra o meio ambiente, ainda provoca

entupimentos.

Tenha sempre um lixo ao lado do vaso e faça o descarte dos papéis nele. Dentro do

esgoto, o entupimento pode ser apenas localizado próximo do cano do vaso ou no

encanamento principal de esgoto. Independente de onde for o entupimento, o

transtorno será grande, por isso a prevenção e mudança de hábitos é sempre a melhor

opção.

2. Óleo de cozinha deve ser reciclado

O óleo de cozinha é outro vilão, se não o maior complicador quando o assunto é

entupimento de esgoto. Ao jogar o óleo depois de usado no ralo, cria placas ao redor

do encanamento que com o tempo endurece e aumenta até o ponto de acontecer o

entupimento de ralo obstruindo a passagem da água. Em conjunto com outros

detritos, o problema se agrava ainda mais.

A dica é sempre reciclar o óleo usado, descartando-o em potes ou garrafas pet e

entregando em postos de coleta. O óleo usado serve para criar biodiesel e até sabão e

caso em sua cidade não tenha este serviço, instale uma caixa de gordura que evitará

que este óleo entre em contato com o esgoto.

3. Instale Caixa de Gordura e dispositivos nos ralos para evitar lixo no cano de

esgoto

A Caixa de Gordura evita que restos de alimentos e outros detritos caiam na pia e

acabem entupindo o esgoto. A caixa faz a ligação entre a pia e o esgoto, porém possui

barreiras que impedem que o lixo flua, deixando apenas a água ser escoada. Ela

precisa ser limpa periodicamente e para saber mais sobre esse assunto, dê uma olhada

neste artigo.

Além da caixa de gordura, existem outras maneiras de evitar entupimento de esgoto,

como o ralinho japonês e o ralo com fechamento. O ralinho japonês é um acessório

que pode ser colocado sobre o ralo de pias e tanques e todo tipo de detrito como

tecidos ou restos de alimentos ficará retido.

Já o ralo com fechamento, possui uma alavanca que você pode abrir e fechá-lo,

garantindo que ele seja aberto quando a água precisa ser escoada e evita que qualquer

tipo de lixo vá para as tubulações de esgoto.