As inscrições para o concurso público da Polícia Civil de Sergipe foram prorrogadas até o próximo dia 3 de agosto. A retificação do edital foi publicada pela Secretaria de Estado da Administração do Estado de Sergipe (Sead). Com a ampliação do prazo para as inscrições, o cronograma das etapas do certame também sofreu alterações. O calendário atualizado pode ser conferido ao final.

O documento também traz a retificação do item 9.1 do edital que passa a ser: “A prova discursiva valerá 20,00 pontos e será constituída de redação acerca de tema de atualidades, a ser respondida em até 30 linhas”.

Concurso

O concurso público prevê vagas para o cargo de agente de polícia judiciária (35 em ampla concorrência, 10 reservadas para candidatos com deficiência e cinco reservadas para candidatos que se autodeclararem afrodescendentes) e escrivão de polícia (sete vagas para ampla concorrência, duas reservadas para candidatos com deficiência e uma reservada para candidatos que se autodeclararem afrodescendentes).

Retificação