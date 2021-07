Através das redes sociais, o senador Alessandro Vieira informou que a delegada Daniele Garcia se filiará ao Podemos. A Delegada Danielle, candidata ao cargo de prefeita em Aracaju-SE pelo CIDADANIA, que recebeu 55.973 votos (21,31% dos votos válidos).

De acordo com Alessandro, a chegada de Danielle no partido tem como objetivo mudar “Sergipe de verdade”.

Amanhã avançamos na renovação política de Sergipe, com a filiação de Danielle Garcia no Podemos, partido parceiro no Senado e que agora se soma no projeto do nosso grupo em Sergipe. É mais uma opção para os sergipanos que desejam mudar de verdade.

Agora é Cidadania23 e Podemos19! — Senador Alessandro Vieira (@Sen_Alessandro) July 19, 2021



Nos bastidores existe uma forte movimentação para que Alessandro dispute o executivo do estado e Danielle concorra a única vaga no senado.

Para que isso aconteça, Viera precisa reconquistar a simpatia dos sergipanos, que o elegeram com uma quantidade esmagadora de votos. Com a vitória, Alessandro focou mais em Brasília e menos em Sergipe, isso fez com que o senador perdesse seu grupo.