Na manhã de hoje (20), em Aracaju, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriu um mandado de prisão preventiva expedido contra um homem conhecido como “Zeca”, 36 anos. O mandado foi decretado pela 8ª Vara Criminal de Aracaju, apontando o suspeito como coautor do homicídio, por arma branca, da vítima Vagner Evangelista dos Santos, ocorrido na madrugada de 04 de junho de 2017, na capital sergipana.

Segundo levantamentos, o crime teria tido início na residência de um comparsa de “Zeca”, 46 anos, preso em 2020 no municípío de Pacatuba, de onde é natural. Em apuração, a perícia técnica constatou que a vítima fora atingida incialmente por um instrumento cortante (faca peixeira) dentro do local. Agonizante, a vítima foi arrastada para fora do imóvel e jogada numa vala de esgoto, onde o crime fora consumado, mediante golpes desferidos na cabeça da vítima, utilizando-se de um bloco de cimento.

Segundo investigações, a motivação do crime foi um desentendimento entre a vítima e os seus algozes, enquanto consumiam bebida e cocaína juntos durante a madrugada do crime.

“Zeca” foi detido no conjunto Padre Pedro, no bairro Santa Maria, e encaminhado à 1ª Delegacia Metropolitana, de onde será recambiado para o sistema prisional. Um dos coautores do crime já havia sido preso em 2020.