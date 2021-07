Policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da 5ª Delegacia Metropolitana (5ª DM) prenderam Dejanira Nascimento Santos. Ela é suspeita de ser a mandante de uma tentativa de homicídio praticada contra Manuel Messias Trindade dos Santos, no dia 30 de abril, no conjunto Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro. A prisão ocorreu nessa quinta-feira (29).

Após diversas diligências, foi constatado que Dejanira era ex-mulher da vítima e que após uma discussão com ele, foi atrás de seu filho, Fabiano dos Santos, conhecido como “Fabinho”, e pediu que matasse Manuel. Cumprindo o solicitado por sua mãe, Fabinho foi na casa da vítima, o chamou, e efetuou disparos de arma de fogo em sua direção, todos esses fatos na presença de sua genitora.

Diante destas informações, foi representada pela prisão preventiva dos suspeitos, as quais foram deferidas pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Nossa Senhora do Socorro. O mandado de prisão de Dejanira foi cumprido. Fabiano ainda continua foragido e informações e denúncias sobre sua localização podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181.