Policiais civis do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram, na manhã desta quarta-feira (28), dois mandados de prisão em desfavor de Damião Henrique Firmiano e Willams Fausto Justino, acusados pela prática de homicídio que vitimou Gilson José de Jesus Santos. O crime ocorreu no dia 06 de junho desse ano, no Beco da Travessa 40, localizado no Conjunto Fernando Collor, município de Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com as investigações, ficou constatado que três elementos se aproximaram da vítima, tendo um deles efetuado os disparos de arma de fogo. Diante das informações, foi efetuada as prisões preventivas dos suspeitos, que foram deferidas pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Nossa Senhora do Socorro.

Ainda segundo o inquérito policial, a motivação do crime estaria atrelada ao tráfico de drogas na região, onde os dois indivíduos presos, que vieram do estado de Alagoas para o Conjunto Fernando Collor, tinham a finalidade de dominar o tráfico de drogas na região. O terceiro suspeito, conhecido como “Fio de Deus”, continua foragido.

A Polícia Civil ressalta que qualquer informação a respeito da localização do terceiro envolvido pode ser informada através do Disque Denúncia 181.