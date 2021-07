A Polícia Civil esclareceu o feminicídio de Letícia Vieira dos Santos, 23 anos, que foi praticado no dia 5 de julho, no interior de um quarto de pousada em Maruim. O suspeito, apontado como o autor do disparo de arma de fogo que a vitimou, foi identificado como Geilson da Rocha, conhecido como “Pilson”, 36 anos. Ele encontra-se foragido e informações sobre sua localização podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia (181).

De acordo com as investigações, após o disparo de arma de fogo que a atingiu na cabeça, o suspeito, alegando que iria comprar remédios para ela, conseguiu sair da pousada e fugiu. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, dois dias depois, morreu na UTI do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), em Aracaju.

O delegado Ataíde Alves, responsável pelas investigações, requisitou perícia no quarto, onde, dentre outras coisas, havia roupas do casal, pratos, talheres, e uma munição calibre .38. “Empregados do estabelecimento fizeram reconhecimento fotográfico do indiciado, Geilson da Rocha, conhecido como ‘Pilson’, 36 anos, ex-presidiário que já respondeu por homicídios e outros crimes”, acrescentou.

Ainda conforme as investigações, o suspeito era companheiro de Letícia havia alguns meses. “Ambos moravam em Propriá e, na noite do crime, haviam perdido o ônibus para o município, razão pela qual procuraram a pousada em Maruim”, complementou o delegado.

O delegado Ataíde Alves, responsável pelas investigações, representou pela prisão temporária de Geilson por 30 dias, o que foi deferido pela Justiça. Ainda segundo o delegado, já existem elementos de informação suficientes para se representar pela prisão preventiva, o que será feito por ocasião do envio do inquérito, que só aguarda os laudos periciais do Instituto Médico Legal (IML) e da Criminalística.