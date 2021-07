Policiais civis da 5ª Delegacia Metropolitana (5ª DM), com o apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), cumpriram na quarta-feira, 7, na Grande Aracaju, o mandado de prisão contra Esivânio da Silva Santos, suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida há mais de um ano no município de Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com informações, Esivânio, também conhecido como “Vaqueirinho”, teria realizado uma tentativa de homicídio contra a vítima Paulo Jorge Santos no mês de maio do ano passado, no assentamento Merem.

Os policiais se dirigiram a uma residência do assentamento, onde localizaram o investigado e cumpriram o mandado. O suspeito estava foragido e foi localizado a partir da colaboração de populares, que informaram onde “Vaqueirinho” estava, por meio do Disque-Denúncia.

É importante reiterar que denúncias referentes a crimes podem ser feitas por qualquer pessoa via Disque-Denúncia da Polícia Civil, no telefone 181. O sigilo é garantido.