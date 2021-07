Policiais do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam um adolescente de 17 anos, que havia acabado de praticar um ato infracional semelhante ao crime de homicídio, e prenderam Everton Santos Farias, 22 anos, que o abrigou em sua residência. A ação policial ocorreu nessa segunda-feira (12), em Nossa Senhora do Socorro.

Militares do BPRp foram informados pelo Centro Integrado em Operações de Segurança Pública (Ciosp) de que na Nova Palestina, em Nossa Senhora do Socorro, havia ocorrido um homicídio e os autores do crime estariam na região.

Os radiopatrulheiros e policiais que compõem o serviço de inteligência do BPRp foram até o local informado e começaram a diligenciar em busca de maiores detalhes, quando receberam a informação de que um dos suspeitos estaria escondido em uma residência na região.

A residência foi localizada e, após aproximação policial, um dos suspeitos, identificado como Everton Santos Farias, 22 anos, afirmou que abrigou o adolescente de 17 anos na residência.

O adolescente foi localizado, confessou que matou um desafeto e disse que a arma de fogo utilizada na ação tinha sido deixada com outro suspeito que, assim que pudesse, a deixaria numa localização conhecida como Praça da Santa.

Após deslocamento e uma varredura no local, a arma, um revólver calibre .38, foi localizada e apreendida. O caso foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde os conduzidos afirmaram que outros suspeitos participaram da ação delituosa. As medidas legais foram adotadas e os demais suspeitos estão sendo procurados.