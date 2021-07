Na última segunda-feira, 5, policiais militares da Força Tática do 1º BPM prenderam duas mulheres suspeitas de tráfico de drogas no Conjunto 17 de Março, na Zona de Expansão da capital. Elas foram flagradas em posse de maconha e cocaína.

Durante o patrulhamento de rotina naquela região, os policiais foram acionados por populares, para averiguar a suspeita de que duas mulheres estavam comercializando drogas em uma residência.

No imóvel, os militares observaram que havia um material suspeito em cima de uma mesa. Ao se aproximarem, constataram que se tratava de cerca de 100 gramas de maconha, 76 gramas de cocaína, 77 pinos vazios e uma pequena quantia em dinheiro.

Duas mulheres que estavam na casa no momento do flagrante foram presas e encaminhadas à delegacia, para onde prosseguem as investigações.