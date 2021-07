Equipes da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (2ª CIPM) prenderam dois homens por porte ilegal de arma de fogo, no último sábado, 17, na cidade de Barra dos Coqueiros. Na ação policial foram apreendidos dois revólveres calibre 38 e 12 munições.

Os suspeitos foram flagrados com as armas ilegais por volta das 20h40, momento em que os militares patrulhavam pelas ruas do Loteamento Olimar.

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes, onde foi constatado que um dos detidos, identificado como Esdras Isaac Silva Nascimento, 20 anos, possuía um mandado de prisão em aberto.

Fonte: ASCOM PM/SE