Policiais civis da Delegacia Regional de Maruim e da 9ª Delegacia Metropolitana (9ª DM) deram cumprimento ao mandado de prisão de Wanderson Santos Dantas, 25. Ele é investigado por tentativa de homicídio. A prisão ocorreu na manhã do domingo (25).

De acordo com as informações policiais, a detenção aconteceu no município de Carmópolis, onde o investigado estava escondido. Ele foi preso e encaminhado para uma unidade do sistema prisional, onde já encontra-se à disposição da Justiça.

A Polícia Civil ressalta que a população também pode contribuir com a elucidação de crimes e a localização de suspeitos de ações criminosas. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia (181).