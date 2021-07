Policiais civis da Delegacia de Poço Verde, com o apoio dos policiais militares lotados na 4° Companhia do 11° Batalhão de Polícia Militar (11ºBPM), cumpriram o mandado de prisão preventiva de Danilo Oliveira de Jesus. Ele é suspeito de ter participado, nos últimos meses, de alguns roubos a motocicletas na região. A prisão ocorreu no último sábado (17).

Segundo o delegado Weliton Júnior, além dos crimes de roubos, Danilo é investigado pelo cometimento dos crimes de perseguição e incêndio. “Danilo é muito temido na região em que atuava”, complementou.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão e de prisão preventiva, dentre outros objetos, foram apreendidos: dois revólveres calibre 32, várias munições, insumos para fabricação de munição, várias peças de motocicletas e uma caixa de ferramentas que provavelmente era utilizada para desmontar os veículos roubados.

Com o desdobramento da diligência, os policiais foram até a residência de José Nilde Noberto dos Santos, onde localizaram uma das motocicletas que teria sido roubada por Danilo. Diante do que foi encontrado na ação policial, Danilo foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e José Nilde, por receptação.

A motocicleta recuperada foi devolvida ao seu proprietário. “Destacamos a importância da sociedade colaborar com informações, por meio do Disque-Denúncia (181), onde o sigilo do denunciado é resguardado”, pontuou o delegado.