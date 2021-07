Policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) prenderam André Vieira da Silva e recuperaram os bens que tinham sido furtados de uma igreja localizada no município de Malhador. O crime foi praticado na madrugada desta quarta-feira (21) e ação policial ocorreu durante a noite do mesmo dia.

De acordo com as informações policiais, foi recebida uma denúncia anônima informando sobre a possível localização do suspeito de ter furtado objetos da igreja na madrugada do dia 21. Diante do informado, junto com as características do suspeito, os militares seguiram para o local da denúncia.

Lá, obtiveram a informação de que o local havia sido alugado. Os policiais conseguiram o acesso ao imóvel e encontraram a maior parte dos pertences que tinham sido furtados da igreja, como equipamentos de som e outros bens. Na continuidade da ação policial, o suspeito foi encontrado.

Ele foi questionado sobre a localização de um computador que também havia sido levado da igreja. O suspeito indicou a localização e o bem foi recuperado. O suspeito e os equipamentos recuperados foram encaminhados para a delegacia da cidade de Malhador, onde a ocorrência foi registrada.