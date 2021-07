Policiais militares da Força Tática do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) efetuaram, na tarde do último sábado (17), a prisão de um homem pelo crime de roubo. O fato ocorreu no conjunto Marcos Freire, em Nossa Senhora do Socorro.

Segundo relato policial, os militares foram solicitados pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), para atender uma ocorrência de roubo nas proximidades da Av. Perimetral. Ao chegar no local, os militares receberam a informação de que um homem teria realizado o roubo de um aparelho celular, porém foi interceptado por populares que o impediram.

A vítima foi localizada e confirmou o fato, informando ainda que o suspeito estaria nas proximidades e que, ao visualizar a presença dos policiais, tentou empreender fuga adentrando em um campo Society.

Os militares localizaram o suspeito que se apresentava bastante alterado e agressivo, reagindo à abordagem. Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia para adoção das providências cabíveis.