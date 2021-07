Policiais militares da Força Tática do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prenderam, no último sábado (24), um homem com um simulacro de arma de fogo e drogas na praia da Cinelândia, localizada no bairro Atalaia, zona sul de Aracaju.

Segundo relato policial, os militares foram solicitados para dar apoio ao Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), em uma ocorrência envolvendo uma torcida organizada da capital. Todos os envolvidos foram abordados, e com um deles foi encontrado um simulacro de pistola e entorpecentes para consumir no local.

Todos os suspeitos foram conduzidos à delegacia para providências legais.

Fonte: Ascom PM/SE