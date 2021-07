Policiais militares da Força Tática do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prenderam um suspeito de roubo seguido de sequestro no Terminal do Distrito Industrial de Aracaju (DIA). O caso ocorreu na última terça-feira (27).

Durante patrulhamento de rotina, os policiais foram acionados pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para verificar a ocorrência de um roubo em um ônibus do transporte coletivo.

Ao interceptar o veículo no terminal, o suspeito foi abordado com dois celulares roubados. A vítima do roubo informou que o suspeito fez menção de está armado e pediu seus pertences dentro do ônibus próximo ao Mercado Central.

A vítima contou ainda que o suspeito o ameaçava constantemente e o obrigou a descer para pegar outra linha dizendo que iria liberá-lo mais a frente. Diante do flagrante, o suspeito foi conduzido à delegacia para medidas legais.