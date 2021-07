Militares do Grupo de Ações Táticas do Interior (Gati) prenderam dois suspeitos de roubo e apreenderam entorpecentes durante ação policial realizada na tarde dessa segunda-feira (5). Os suspeitos foram identificados como Victor Gabriel de Sá Rabello e Marcos Vinicius Santana dos Santos. O caso ocorreu no bairro Ponto Novo, em Aracaju.

De acordo com as informações policiais, a vítima do roubo de uma motocicleta relatou que teve a motocicleta e pertences pessoais roubados nessa segunda-feira. De posse das informações, as equipes iniciaram as buscas e identificaram uma motocicleta com as mesmas características informadas pela vítima.

O primeiro suspeito foi encontrado e confirmou que a motocicleta tinha sido roubada. A equipe policial seguiu as buscas pelo segundo suspeito e, na residência dele, encontrou 50 gramas de Crack, 340 gramas de cocaína e 650 gramas de maconha. Os suspeitos foram presos e encaminhados à Central de Flagrantes, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.