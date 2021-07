A Prefeitura de Aracaju avançará na vacinação contra a covid-19 e imunizará a população em geral de 29, 30 e 31 anos, a partir desta sexta-feira, 23. Para ter acesso à vacina, os aracajuanos poderão se dirigir aos dois postos itinerantes (Parque da Sementeira e 28º Batalhão de Caçadores), após cadastro no portal “VacinAju” e liberação do código autorizativo, ou a um dos seis pontos fixos. Nesta nova etapa, a gestão também dará continuidade à imunização de gestantes e puérperas, acima de 18 anos, sem comorbidades. Até o momento, Aracaju vacinou mais de 319 mil pessoas com a primeira dose, garantindo a imunização de 48,1% da população.

Os aracajuanos de 31 anos serão vacinados com a primeira dose nesta sexta-feira, 23, sábado, 24, e domingo, 25. Já o público de 30 anos recebe a vacina na segunda e terça-feira, dias 26 e 27. Para encerrar, de quarta-feira, 28, até sexta-feira, 30, serão vacinados os cidadãos de 29 anos.

Para garantir a organização da campanha, serão disponibilizados seis pontos fixos, que funcionarão das 8h às 16h: Shopping Riomar (Coroa do Meio), Aracaju Parque Shopping (bairro Industrial), Estação Cidadania (Bugio), Universidade Tiradentes (Farolândia), Externato São Francisco de Assis (Suíssa) e Uninassau (na avenida Augusto Franco). É obrigatório apresentar um documento com foto e um comprovante de residência.

Também será possível receber a vacina nos dois drive-thrus, localizados no Parque Governador Augusto Franco – Sementeira -, e no 28º Batalhão de Caçadores, das 8h às 17h. Para estes locais, é preciso se cadastrar no portal “VacinAju” e aguardar liberação do código autorizativo.

Para as grávidas e puérperas, a vacina está sendo disponibilizada, exclusivamente, no auditório da Escola Municipal Presidente Vargas (bairro Siqueiras Campos). É necessário apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência de Aracaju e um documento que comprove a gravidez ou puerpério.

AAN